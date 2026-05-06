Miroljub Aranđelović Kemiš, progovorio je o duetu Desingerice i Zorice Brunclik koji se planira, pa je i otkrio zbog čega je odbio saradnju sa Viki Miljković na početku njene karijere.

- Kako bi posavetovao Zoricu ukoliko bi došla na ideju da snimi duet sa Desingericom - glasilo je pitanje sa Instagrama.

- To sam i predložio, da uradimo rimejk jedne pesme... Dečko je koji pliva uz mamu Viki, a radi se rimejk pesme "Što se mala uobrazi", mislim da bi bio on adekvatan - rekao je Kemiš.

- Da li možete da nam ispričate situaciju kada je Viki kao mlada nada došla kod vas, pa ste je vi odbili - usledilo je sledeće pitanje.

- Nisam je odbio...Tada sam radio sa njenom kumom, Svetlanom Cecom Ražnatović. Bilo je još desetak pevača, to je bila takva gužva...I kada je ušao njen tata i pitao me je da je radim, nisam mogao da je prihvatim, jer nisam stizao, ne zato što ne bih, ona je dobar pevač - objkasnio je Miroljub.

