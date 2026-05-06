Serija zemljotresa pogodila je juče mesto Bezdan kod Sombora, a najjači među njima imao je magnitudu 4.1 stepen po Rihteru, saopštio je Republički seizmološki zavod. Ubrzo nakon tog potresa usledila su još dva slabija, jačine 2.5 i 1.6 stepeni, u istoj epicentralnoj zoni.

Tokom noći i ranog jutra seizmička aktivnost se nastavila, pa je danas u 4.28 sati registrovan još jedan potres na istoj lokaciji, ali znatno slabijeg intenziteta. Njegova magnituda iznosila je 1.5 stepeni po Rihteru, što ga svrstava u veoma slabe zemljotrese.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, hipocentar ovog jutrošnjeg potresa nalazio se na dubini od oko dva kilometra. S obzirom na njegovu jačinu, procenjuje se da nije mogao da izazove materijalnu štetu.

Zemljotres slične jačine kao preknoćašnji i sa skoro istim epicentrom u okolini Bezdana, pogodio je Sombor i pre nepune 102 godine, 13. avgusta 1924. Osetio se do Subotice i drugih naselja u krugu od 50-ak kilometara.

O tome je izveštavala beogradska "Politika" u izdanju od 14. avgusta 1924. godine.

