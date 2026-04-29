Politički analitičar Valjon Murati ukazao je da je premijer lažne države Kosovo u tehničkom mandatu Aljbin Kurti, dok je Samoopredeljenje bilo manjina u parlamentu, davao sebi za pravo da se silom suprotstavlja svakom procesu, ali sebe tada nije smatrao antiinstitucionalnim, dok danas bojkot drugih naziva „antinacionalnim“.

„O vremena, o običaji! - ova latinska fraza koja je do nas stigla od Cicerona veoma pristaje vremenu u kojem živimo. Dakle, kada Kurti nije imao glasove naroda i kada je Samoopredeljenje bila parlamentarna manjina, ipak, smatrajući sebe superiornom moralnom kategorijom na Kosovu, među Albancima i u svetu, davao je sebi za pravo da 'zapali' zemlju, parlament, da bojkotuje i silom se suprotstavlja svakom procesu. Ipak, sebe nije smatrao antiinstitucionalnim, antidržavnim niti antinacionalnim. Naprotiv!“, napisao je Murati na Fejsbuku.

Kurtijevo ponašanje, dodaje, ne govori samo o njemu već i o vremenu u kojem živimo.

„Danas kada ima podršku i glas naroda, ali radi malo ili nimalo za javno dobro, i iznad svega ne udostojava se da uspostavi iskrene mostove saradnje ni sa kim, jer držeći društvo podeljenim i rascepljenim računa na stalne pobede - i kada drugi, kao rezultat toga, koriste samo instrument bojkota jednog političkog procesa, njih premijer označava kao antiinstitucionalne, antidržavne i, naravno, antinacionalne. Ovo ne govori samo o njemu, već i o vremenu u kojem živimo, kada je pamćenje o postupcima drugih veoma kratko i kada putem medija i društvenih mreža stvaramo sopstveni svet, koji se živi samo danas. Zaboravljamo šta je bilo juče, o sutra i ne razmišljamo. Dok nam je udobno i ne gledamo dalje od sopstvenog nosa“, naveo je Murati.

