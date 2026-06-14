Na ovim izborima pravo glasa imalo je 2.092.174 ljudi na KiM, od kojih je 1.959.962 moglo da glasa u nekoj od opština. Od tog broja, pravo glasa iskoristilo je samo 712.148 birača, što znači da je izlaznost bila najniža u poređenju sa prethodna dva izborna procesa održana tokom 2025. godine.

Prema proračunima, čak 1.247.814 građana sa pravom glasa unutar KiM nije izašlo na izbore 7. juna. Posmatrači političkih dešavanja ocenjuju da su građani na taj način poslali poruku svim političkim partijama da žele efikasnije upravljanje i više kompromisa među političkim subjektima.

Građani, međutim, navode različite razloge zbog kojih nisu izašli na izbore.

Sve je posledica učestalog održavanja izbora u kratkom vremenskom periodu, smatra građanin Bećir Leftaj.

"Postoji mnogo razloga zbog kojih građani nisu masovnije izašli na izbore. Prvi je često održavanje izbora, jer je to bilo neopravdano. Za to odgovornost snose političari, potpuno su oni krivi", rekao je Leftaj.

Iljaz Azemi, koji kaže da ne glasa, navodi da su građani umorni i da više ne znaju kome da veruju.

"To pitanje treba postaviti političarima koji vode "državu", onima koji su je vodili i onima koji će je voditi ubuduće. Mi kao narod smo umorni. Šta da radimo? Kome da verujemo? Jedan govori jedno, drugi drugo, treći treće. Narodski rečeno, jedan udara po ekseru, drugi po potkovici. A ko nosi teret? Mi kao narod. Zato ja ne glasam ni za koga. Uopšte me više ne zanima. Imam svoj život, živim siromašno, ali živim dobro", rekao je on.

Prema rečima Ljuljzima Bajraktarija, glavni razlog za ovakvu situaciju jeste razočaranje građana.

"Po mom mišljenju, glavni razlog zbog kojeg ljudi ne izlaze na izbore jeste potpuno razočaranje našeg stanovništva. Otkako je Aljbin Kurti postao premijer, ovo su treći ili četvrti izbori. Stalno se ide na izbore sa istim ljudima. Verujem da će građani izlaziti na izbore dok su živi, ali političari ne sedaju da razgovaraju makar zbog naroda i Kosova", rekao je Bajraktari.