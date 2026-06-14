Dva helikoptera su se sudarila iznad Rio de Žaneira u Brazilu nedelju ujutru i srušila u zapadnoj zoni grada, pri čemu je poginulo svih šest osoba u njemu, saopštili su vatrogasci.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sudara.





Vojna vatrogasna služba Rio de Žaneira saopštila je da se jedan od helikoptera srušio na auto-salon, gde je bilo parkirano nekoliko električnih vozila, što je izazvalo požar koji je ugašen.

Zvaničnici su rekli da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok sudara.