Slavni portorikanski pevač Riki Martin (54) stigao je danas u Srbiju, gde će boraviti nekoliko dana. On prekosutra nastupa u Beogradu, a na aerodromu "Nikola Tesla" dočekan je srdačno i u velikom broju.

Dputovao je privatnim avionom, a po dolasku u Beograd bio je vidno raspoložen. Na sebi je imao kežual izdanje, jednostavnu majicu, naočare za sunce i ranac na leđima, dok su okupljeni fanovi i prisutni na aerodromu bili oduševljeni njegovim dolaskom.

Nakon sletanja usledilo je fotografisanje sa popularnim pevačem, koje je on rado prihvatio i strpljivo pozirao pred kamerama.

U jednom trenutku pokazao je i znak mira sa podignuta dva prsta.

Nakon izlaska sa aerodroma, Riki je ušao u luksuzno vozilo, kojim je potom otišao ka hotelu gde će biti smešten tokom boravka u Beogradu.

Oglasio se nakon incidenta u Crnoj Gori

Podsetimo,nedavno je nastupao povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, kada je tokom koncerta u Podgorici došlo do incidenta.

Naime, u publici je aktiviran suzavac, što je izazvalo kratkotrajnu paniku i prekid programa, nakon čega je događaj ipak nastavljen.

Nakon incidenta, pevač se oglasio na Instagramu i poručio da želi da zadrži pozitivna sećanja na nastup.

-Crna Goro, odlučiću da pamtim samo neverovatnu energiju koju sam osetio od svih vas. Publika je bila topla i puna ljubavi. Zajedno smo slavili muziku, kulturu i vašu nezavisnost. Još uvek sam pod utiskom te večeri i zahvalan sam na pozivu. Šaljem vam mnogo ljubavi i sigurno ću se vratiti - napisao je tada na Instagramu.