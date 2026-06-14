"Gde te nedužne ljude sama navodna pripadnost nekoj grupi ili njihovo zanimanje predratno policijsko čini odgovornim za nešto. To ne može biti slučaj i ja sam siguran da ćemo mi u narednom trajanju postupka to dokazati, ali je problem što je vrlo velika verovatnoća da će njima biti određen pritvor", ukazao je Nebojša Vlajić, advokat uhapšenog Novice Pečinoćevića.

Advokat Stanka Savića, Miloš Nikolić istakao je da je sudu dostavio odluku da se njegov branjenik nije odazvao pozivu za mobilizaciju i da je zbog toga, kako tvrdi, njegov branjenik proveo 15 dana u zatvoru, i to u periodu koji se navodi kao vreme izvršenja dela.

"Čak je u zahtevu tužilaštva namerno ili greškom promenjen identitet u smislu da je u tom zahtevu navedeno da je on pre rata radio u policijskoj stanici u Uroševcu. Čovek od 1990. godine radi u Pošti Srbije, i dan danas. Nije bio mobilisan, sudu sam danas dostavio jednu odluku iz čije se sadržine vidi da se on nije odazvao pozivu za mobilizaciju tada i on je kažnjen sa 15 dana zatvora 1999. godine baš u datumu koji se navodi za vreme izvršenja ovog krivičnog dela'', rekao je,

Branilac Stanoja Janićevića, Ljubomir Pantović ocenio je da tužilac ni u ovom predmetu nije jasno obrazložio osnovanu sumnju kao glavni razlog za određivanje pritvora.

"Pa dešava se ono što viđamo već godinama unazad kad se tiče određivanja pritvora. Iako se radi o vrlo ozbiljnom krivičnom delu, ratnom zločinu protiv civilnog stanovništva, mi ovde imamo da tužilac sve to strpa u jednu vreću i za svu petoricu ništa konkretno ne kaže. Nego jednostavno je sve uopšteno, u opštim crtama u množini: došli, ušli, pucali i tako dalje. Dakle, sve je to van zakona, ali nismo, ja bar nisam optimista. Bojim se da će i pored toga što je postupak i ova današnja sednica išla mimo zakona i zahtev tužioca, da će pritvor, po svemu sudeći određen“, rekao je Pantović.

Predstavnici tzv. specijalnog tužilaštva u Prištini i tzv. kosovske policije danas su izneli tvrdnje da su uhapšeni bivši pripadnici MUP-a Srbije i da su navodno učestvovali u akciji policije u Račku, u januaru 1999. godine.

Direktor tzv. direkcije za istragu ratnih zločina, Baškim Spahija naveo je da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S i dodao da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je, povodom hapšenja petorice Srba, da Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, dok je Srpska lista istakla da su neosnovana hapšenja Srba institucionalno nasilje i nastavak progona srpskog naroda na KiM.



