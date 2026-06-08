Srpski narod i Srpska lista ponovo pokazali snagu sloge i jedinstva! I uprkos teroru i zastrašivanjima Srpska lista osvojila je 10 mandata!

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Petar Petković čestitao je srpskom narodu i Srpskoj listi na izbornim rezultatima na izborima za skupštinu u Prištini i naveo da je ponovo pokazana snaga srpske sloge i jedinstva.

On je istakao da je narod svojim glasovima jasno pokazao da veruje jedino svojoj državi Srbiji i predsedniku Aleksandru Vučiću, i da želi da ga zastupa i predstavlja jedino Srpska lista, što pokazuje i činjenica da je u srpskim sredinama izlaznost bila veća od 50 odsto.

Potom je otkrio Kurtijev prljavi plan:

- Iz ruku srpskog naroda, albanskim glasovima, Kurti planira da ukrade jedan mandat i da ga pokloni svom miljeniku Nenadu Rašiću koji je glasove dobio u čisto albanskim sredinama odakle su Srbi odavno etnički očišćeni i zato Rašić ne može niti će ikada zastupati čestiti srpski narod - poručio je Petković, navedeno je u saopštenju Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

On je istakao da su uprkos pritiscima, teroru, hapšenjima časnih domaćina i direktora, ucenama, ogoljenom nasilju koje su naš narod, aktivisti i funkcioneri Srpske liste trpeli tokom ove predizborne kampanje, ali i tokom godina Kurtijeve antisrpske vlasti, oni pokazali kako nema povlačenja i pokazali kako se voli država Srbija i srpska trobojka.