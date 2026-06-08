U izjavi za medije, Čitaku je ocenila da je vlada Aljbina Kurtija proizvela razočaranje među građanima i kontinuirane krize, dodajući da se to odrazilo i na nisku izlaznost na izborima.

„Vlada Aljbina Kurtija proizvela je razočaranje među građanima i stalne krize. Ovo loše upravljanje rezultiralo je ovim izbornim protestom. Neizlazak oko 200.000 birača na izbore jasan je pokazatelj toga“, izjavila je ona, prenosi Koha.

Čitaku je optužila Pokret Samoopredeljenje za zloupotrebu javnih resursa i kupovinu glasova, navodeći da su stotine miliona evra raspodeljene radi ostvarivanja izborne koristi.

„Da nije bilo masovne kupovine glasova kroz stotine miliona evra koji su podeljeni, obećanja o zapošljavanju, pretnji državnim službenicima, miliona evra za karte za dijasporu i zloupotrebe državnih resursa, ovaj čovek bi doživeo još dublji politički fijasko“, rekla je ona.

Ipak, Čitaku je ocenila da je Demokratska partija Kosova (DPK) uspela da potvrdi svoju političku poziciju, zadržavajući procenat podrške i broj poslaničkih mandata.

Dodala je da niska izlaznost na izborima treba da bude poruka svim političkim partijama.

„Sačekaćemo završetak brojanja, a zatim ćemo objaviti naše stavove“, zaključila je ona.