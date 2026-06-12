Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Bundestaga, odluka je usvojena sa 383 glasa "za", 192 "protiv" i dva "uzdržana".

Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog KiM.

Takođe će biti pružena podrška za uspostavljanje tzv. kosovskih bezbednosnih snaga kao "demokratski kontrolisane, multietničke bezbednosne organizacije i drugih aktera u okviru reforme bezbednosnog sektora", navodi se u saopštenju nemačkog parlamenta i dodaje da ''može da bude raspoređeno do 400 vojnika''.

Centralne brige nemačke vlade ostaju, kako se dodaje u saopštenju, normalizacija odnosa Beograda i Prištine, "politička, vladavina prava i socio-ekonomska stabilizacija, kao i podrška pristupanju EU i integraciji u evroatlantske strukture".

Pravni osnov za misiju Kfora ostaje Rezolucija Saveta bezbednosti UN 1244, navode iz Bundestaga.

Nemačka vlada je procenila ukupne troškove vezane za raspoređivanje nemačkih snaga u sastavu Kfora na približno 35,7 miliona evra, dodaje se u saopštenju.

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