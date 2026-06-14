Direktor tzv. direkcije za istragu ratnih zločina Baškim Spahija naveo je da su uhapšeni N.B, S.J, B.P. S.N. i S.S i dodao da šesti osumnjičeni nije pronađen na adresi u Štrpcu.

Odgovarajući na pitanje kako se tek posle 27 godina došlo do dokaza protiv osoba koja sve vreme žive na KiM, tužilac Iljir Morina je rekao da se pravda "donosi kada ima dokaza" i dodao da su uhapšeni identifikovani na osnovu dva video snimka.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je, povodom hapšenja petorice Srba, da Priština nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom, dok je Srpska lista istakla da su neosnovana hapšenja Srba institucionalno nasilje i nastavak progona srpskog naroda na KiM.

Tužilaštvo u Prištini podiglo je u decembru prošle godine optužnicu u odsustvu protiv 21 osobe za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Račku tokom sukoba na KiM 1999. godine.

Oni su optuženi za navodno ubistvo 42 civila tokom operacije srpske policije u Račku.

Selo Račak, opština Štimlje na KiM, bilo je poznato kao jako uporište terorističke tzv. OVK, odakle su njeni pripadnici izvodili napade na policiju i civile, u kojima je više ljudi ubijeno.

Stalni napadi iz Račka doveli su do policijske akcije protiv tzv. OVK, a neposredan povod za policijsku akciju bilo je ubistvo jednog policajca 10. januara i još trojice dva dana ranije.

Tadašnji šef misije OEBS na KiM Vilijam Voker optužio je odmah posle sukoba u Račku srpske snage da su, navodno, masakrirale 45 nenaoružanih Albanaca, a ova neosnovana optužba iskorišćena je kao povod za NATO bombardovanje tadašnje SRJ.

Priština, takođe, od početka pokušava da događaje u Račku predstavi kao ratni zločin nad civilima.

Haški tribunal je, nakon iznetih dokaza, povukao slučaj Račak iz optužnice protiv tadašnjih funkcionera SR Jugoslavije i Srbije.



