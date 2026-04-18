Kod nepokretne i pokretne imovine nema promena, a kao nepokretnu imovinu Kurti je naveo stan svoje supruge u vrednosti od 530 hiljada evra, prenosi Reporteri.

Prema prijavi imovine, Aljbin Kurti je kao gotov novac na svoje ime naveo svega 16 evra i 41 cent, dok je na ime njegove supruge prijavljeno 19.500 evra, koji potiču od plate i nasledstva od roditelja.

Uz to, prijavljeno je i 2.000 evra ušteđevine njihove ćerke, kao i dodatnih 50 evra za koje se navodi da potiču od porodice.

U odnosu na prethodnu godinu, kada je kao ušteđevinu prijavio 1.800 evra, ove godine nije naveo značajniji lični novčani iznos.

Kada je reč o obavezama, u prijavi se navodi kredit njegove supruge sa preostalim dugom od 160.000 evra.

Takođe, mesečna rata za stan sada iznosi 350 evra, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnjih 250 evra.

Kurti je u delu koji se odnosi na prihode naveo da je kao premijer ostvario godišnju zaradu od 21.315 evra, dok prihodi njegove supruge iznose 51.000 evra.