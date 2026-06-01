Prema njegovim rečima, Kurti je svojevremeno želeo da napravi vojno krilo Samoopredeljenja.



„Aljbin Kurti ne pušta vlast bez nasilja. Poznajem ga. Hteo je da preuzme vlast nasiljem, ali smo ga mi sprečili“, rekao je Krasnići, koji je ranije bio član Samoopredeljenja, u predizbornoj debati na RTV21.

Kandidat za poslanika SDP-a je oštro je kritikovao ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Dželjalja Svečlju, za koga je rekao da ima napete odnose sa bezbednosnim institucijama.

„Ako je Kosovska policija imala albanskog neprijatelja, to je bio Dželjal Svečlja“, rekao je Krasnići.

Prema njegovim rečima, imenovanje Svečlle za šefa Ministarstva unutrašnjih poslova bilo je namerno kako bi se ostvarila veća kontrola nad Kosovskom policijom.

„Zašto je Aljbin onoga koga je smatrao najvećim neprijateljem policije postavio za ministra? Da ponizi policiju. Želi da stvori neku vrstu žandarmerije. Ovo nije šala i nije igra. Ovo nas je dovelo do duboke podele“, rekao je Krasnići.

Krasnići je u predizbornoj debati prepričao razgovore koje je pre godina vodio sa liderima pokreta Samoopredeljenje u vezi sa pitanjima bezbednosti i organizacije partije.

Istakao je da u vreme dok je bio član Samoopredeljenja nije u potpunosti shvatio opasnost koja je, prema njemu, mogla da dođe Kosovu od pristupa te partije bezbednosti.

„Ako se pogleda istorijski tok Samoopredeljenja kada je reč o bezbednosti, ja za osam godina koliko sam bio njegov član nisam ozbiljno shvatio opasnost koju Samoopredeljenje može da donese Kosovu“, izjavio je Krasnići.

Rekao je da se na jednom sastanku sa Kurtijem i Ljiburnom Aljiuom razgovaralo o ideji stvaranja vojne strukture unutar Pokreta Samoopredeljenje.

„Prvi put kada sam se sastao sa Samoopredeljenjem, pre nego što sam ušao u politiku, imao sam duboku raspravu sa Aljbinom i Ljiburnom, jer su želeli da naprave vojno krilo Samoopredeljenja, sa punom odgovornošću“, rekao je Krasnići.

Prema Krasnićiju,ti razgovori su trajali satima i on se kategorički usprotivio takvoj ideji.

„Trudio sam se da ih ubedim. Oni su mislili da sam neka vrsta čarobnjaka za oružje koji može da im donese oružje, da ratujemo sa Unmikom i da proglasimo treću republiku. Imali smo teške rasprave. Rekao sam im: ‘Ne, apsolutno ne, kategorički ne’“, izjavio je kandidat za poslanika SDP-a.

Dodao je da je tokom tih razgovora argumentovao da Kosovo može da se osloni samo na strateške saveznike u slučaju velikih bezbednosnih izazova.

„Objasnio sam im kao u prvom razredu da postoje tri zemlje na svetu koje će nas podržavati do velikog rata: Sjedinjene Američke Države, Albanija i Turska“, rekao je Krasnići.