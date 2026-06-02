Vojnici Regionalne komande Istok (RC-E), u sastavu NATO misije KFOR, u koordinaciji sa timom za civilno-vojnu saradnju (CIMIC) i uz podršku medicinskog osoblja Radne grupe za medicinsku podršku, učestvovali su u edukativnom događaju sa učenicima škole „Dardanija“ u Prištini.

Događaj je bio usmeren na podizanje svesti o značaju zaštite životne sredine i fizičkog zdravlja, a predstavlja deo kontinuirane saradnje KFOR-a sa lokalnim institucijama i partnerima u cilju doprinosa bezbednom i sigurnom okruženju za sve stanovnike Kosova.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, sa ciljem očuvanja bezbednog i sigurnog okruženja i slobode kretanja za sve ljude koji žive na Kosovu, u svakom trenutku i na nepristrasan način.

KFOR svoje aktivnosti sprovodi u bliskoj koordinaciji sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim nadležnostima kao bezbednosnih aktera.



