Mladić iz Gračanice N. S. (34) pokušao je uoči Zadušnica da prijavi ponovno skrnavljenje spomenika svog ujaka na pravoslavnom groblju u Matičanu kod Prištine, ali je umesto pomoći doživeo višesatnu agoniju i niz problema u komunikaciji sa takozvanom kosovskom policijom.

Kako navodi, kada je stigao na groblje i video da je spomenik njegovog pokojnog ujaka potpuno polomljen i razbijen, odlučio je da slučaj prijavi policiji. Međutim, tvrdi da službenik sa kojim je razgovarao nije govorio ni srpski ni engleski jezik, iako je na to, kako kaže, obavezan prema takozvanim kosovskim zakonima.

– Znam da moja prijava neće ništa promeniti i da se oskrnavljeni spomenici neće popraviti. Ali želeo sam da taj vandalizam ostane negde zabeležen, jer se zna ko na Kosovu i Metohiji skrnavi spomenike naših pokojnika – rekao je N. S.

On objašnjava da je i ranijih godina odlazio na groblje zajedno sa majkom, ali da ovog puta nije mogla da pođe sa njim, pa je otišao sam.

– Kada sam video da je ujkov spomenik još više uništen, odlučio sam da telefonom kontaktiram takozvanu kosovsku policiju u Prištini, ali nismo mogli da se sporazumemo jer službenik nije govorio ni srpski ni engleski. Zbog toga sam bio primoran da odem u policijsku stanicu u gradu – priča ovaj mladić.

Kako kaže, agonija oko prijavljivanja trajala je ukupno oko šest i po sati, tokom kojih je razgovarao sa više policijskih službenika.

– U policijskoj stanici u Prištini policajac me legitimisao i rekao mi da sačekam. Nekako smo uspeli da se sporazumemo preko prevodioca na telefonu. Međutim, kada sam morao da odem u drugu policijsku stanicu, situacija se ponovila. Čekao sam policijskog vodnika koji me navodno ništa nije razumeo, a onda mi je rekao na srpskom da ide po prevodioca u Gračanicu – navodi N. S.

Nakon više sati čekanja i obilaska policijskih stanica, u pratnji policije otišao je do groblja u Matičanu, gde su službenici pregledali oštećeni spomenik. Potom je pozvana druga patrola iz stanice Jug uz obrazloženje da slučaj nije u njihovoj nadležnosti.

– Čekao sam dolazak druge patrole i prevodioca više od dva i po sata. Tek nakon davanja izjave rekli su mi da je slučaj otvoren i dali broj pod kojim je zaveden – kaže ovaj mladić.

On ističe da vandali već drugi put ruše spomenik njegovog rođaka, ali i da je na groblju uništeno ili oštećeno više od 90 odsto spomenika.

Prema njegovim rečima, gradske vlasti u Prištini nedavno su ogradile groblje, ali je ubrzo ukradena ulazna kapija, dok je kapela potpuno devastirana.

– U Matičanu od 1999. godine više ne živi nijedna srpska porodica. Te godine selo je bilo na udaru albanskih ekstremista, a neki meštani su ubijeni ili kidnapovani – zaključuje N. S.