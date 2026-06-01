U Zubinom Potoku održan je skup šačice takozvanih blokadera, a iza cele organizacije stoje ljudi direktno povezani sa Nenadom Rašićem i njegovim saradnicima. Dok su izvodili svoje besmislene performanse, zanimljivo je da ih je sve vreme obezbeđivala takozvana kosovska policija.

Među okupljenima su jasno uočeni Darko Radojević i Grozdan Biševac, lokalni funkcioneri bliski Rašiću i njegovom političkom krugu. Sada je potpuno jasno ko finansira i kome odgovaraju organizatori ovog uličnog cirkusa.

Srpski narod na Kosovu i Metohiji ne naseda na jeftinu propagandu blokadera koji, pod patronatom Prištine, pokušavaju da unesu nemir i destabilizuju sopstvenu državu.

