Duboko u šumama juga Srbije, na čak 1.230 metara nadmorske visine, nalazi se vojna baza „Debela glava“, jedno od najvažnijih uporišta Vojske Srbije u Kopnenoj zoni bezbednosti.

U opštini Bujanovac, daleko od urbanog života i svakodnevne gužve, vojnici svakog dana obavljaju zadatak od ogromnog značaja — obezbeđuju administrativnu liniju, sprečavaju ilegalne aktivnosti i reaguju na moguće incidente u jednom od najosetljivijih delova zemlje.

Ekipa Kosovo onlajna obišla je bazu „Debela glava“ i iz prve ruke videla kako izgleda život pripadnika Kopnene vojske koji dane provode u surovim uslovima, okruženi šumama, planinama i stalnim bezbednosnim izazovima.

Put do baze vodi kroz nepristupačne šumske puteve, a vojnici priznaju da priroda često ume da bude jednako opasna kao i teren koji obezbeđuju.

- Ima i divljih svinja, ali i vukova, rekao je vojnik tokom vožnje ka bazi.

Zime su posebno teške. Temperature se spuštaju i do minus 30 stepeni, a vojnici i tada nastavljaju da izvršavaju zadatke bez prekida.

Dan u bazi počinje rano, dizanjem zastave u 7.20 časova, nakon čega slede patroliranje administrativnom linijom, obuke, osmatranje terena dronovima i rad sa službenim psima.

Posebnu pažnju privukli su vojni psi Emet i Cid, belgijski malinoi koji su sastavni deo patrola i bezbednosnih aktivnosti na terenu.

Komandir baze objašnjava da je osnovni zadatak pripadnika Vojske Srbije očuvanje bezbednosti u Kopnenoj zoni bezbednosti.

- Glavni izazovi se ogledaju u očuvanju bezbednosti, sprečavanju ilegalnih aktivnosti i zaštiti života i zdravlja pripadnika vojske i građana, rekao je komandir baze.

Ekipa Kosovo onlajna prisustvovala je i delu patrole tokom koje su dva „hamera“ sa vojnicima krenula u višesatno izviđanje terena.

Poseban značaj danas imaju dronovi sa infracrvenim osmatranjem koji omogućavaju praćenje situacije na teško pristupačnim lokacijama.

Ipak, opasnosti su stalno prisutne.

U novembru prošle godine grupa naoružanih Albanaca pucala je na pripadnike Vojske Srbije upravo u blizini baze „Debela glava“. Tada je ranjen pas koji je bio deo patrole.

Vojnici ističu da je u takvim situacijama najvažnije zaštititi ljudske živote i postupati po strogo definisanim procedurama.

Jedan od najvećih izazova, međutim, nije samo teren niti bezbednosni rizik, već odvojenost od porodice.

- Život teče i dok smo mi na terenu. Ipak, svesni smo odgovornosti posla koji radimo i ozbiljnosti zadataka, rekao je jedan od vojnika.

Baza „Debela glava“ samo je jedna od desetina vojnih tačaka raspoređenih duž administrativnog pojasa dugog 384 kilometra.

Iza zatvorenih kapija ove baze krije se svakodnevna borba ljudi koji daleko od očiju javnosti čuvaju mir i bezbednost Srbije.

(Kosovoonline)