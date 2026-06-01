Protesti su održani od 09 do 9.30 časdova u Kosovskoj Mitrovici, Gračanici, Štrpcu, Kosovskom Pomoravlju i svim srpskim sredinama. Zaposleni u KBC Priština - Gračanica održali su miran protest zbog hapšenja direktora ove zdravstvene ustanove Bratislava Lazića, ali i ostalih rukovodilaca.

Svoje neslaganje sa ovom politički motivisanom odlukom izrazili su i radnici Doma zdravlja u Gračanici. Protesti su održani i u školama i domovima zdravlja na severu Kosova i Metohije.

Ispred KBC Kosovska Mitrovica, ali i u domovima zdravlja, školama u Kosovskom Pomoravlju, Štrpcu i ostalim srpskim sredinama, kao vid solidarnosti i podrške uhapšenim kolegama.

Mirni protesti su održani i ispred Interne i pedijatrijske klinike u Lapljem Selu, Doma zdravlja u Gušterici, OŠ "Braća Aksić" u Lipljanu, OŠ "Kralj Milutin" u Gračanici, OŠ "Miladin Mitić" u Lapljem Selu, Srednjoškolskog centra u Lapljem Selu, OŠ "Sveti Sava" u Sušici, Gimnazije i Poljoprivredne škole Lipljan sa privremenim sedištem u Lepini, Srednje mašinske škole u Preocu, kao i u ostalim prosvetnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji opštine Gračanica.

Skupovi podrške uhapšenim Srbima održavaju se od prošle srede, a najavljeno je da će trajati dok se uhapšeni direktori ne puste na slobodu. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za sedmoro uhapšenih direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija sa područja opštine Gračanica.

Oni su privedeni 19. maja jer su navodno počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", a iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su privedeni nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna.