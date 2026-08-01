Vučić je na pitanje koji je razlog zatvaranja nekadašnjeg rudnika uranijuma kod Kalne rekao da je taj rudnik zatvoren iz više razloga, ali da je glavni razlog nerentabilnost.

Dodao je i da je zbog slabijih cena na tržištu Srbija imala pad u oblasti rudarstva, i da bi bez tog pada imala stopu rasta od preko četiri odsto.

"Najveći pad nam je u proizvodnji električne energije i rudarstvu. Imali bismo čak problema sa industrijskom proizvodnjom, automobilskom, da nemamo Stelantis. Ovako, Stelantis nam ostatak automobilske industrije pokrije, jer automobilska industrija ne zavisi od nas, zavisi od Evrope, i sve pada u Evropi. Logično je da pada i kod nas, ali kod nas nije pala samo zahvaljujući Stelantisu i izvanrednom izvozu 'fiat pande' i 'sitroena C3', rekao je Vučić.

Predsednik je juče rekao da je Srbija u drugom kvartalu imala najveću stopu rasta u Evropi od 3,6 odsto.