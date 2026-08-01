Vučić je na pitanje koji je razlog zatvaranja nekadašnjeg rudnika uranijuma kod Kalne rekao da je taj rudnik zatvoren iz više razloga, ali da je glavni razlog nerentabilnost. 

Temska

Dodao je i da je zbog slabijih cena na tržištu Srbija imala pad u oblasti rudarstva, i da bi bez tog pada imala stopu rasta od preko četiri odsto.

"Najveći pad nam je u proizvodnji električne energije i rudarstvu. Imali bismo čak problema sa industrijskom proizvodnjom, automobilskom, da nemamo Stelantis. Ovako, Stelantis nam ostatak automobilske industrije pokrije, jer automobilska industrija ne zavisi od nas, zavisi od Evrope, i sve pada u Evropi. Logično je da pada i kod nas, ali kod nas nije pala samo zahvaljujući Stelantisu i izvanrednom izvozu 'fiat pande' i 'sitroena C3', rekao je Vučić.

Predsednik je juče rekao da je Srbija u drugom kvartalu imala najveću stopu rasta u Evropi od 3,6 odsto. 