Na pitanje da prokomentariše mogućnost pronalaska partnera za deo fabrike Tigar Pirot u državnom vlasništvu, predsednik Vučić je rekao da je vrlo dobro upoznat sa tim pitanjem.

Vučić je u razgovoru sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem rekao da je država tokom letnjih meseci već izdvojila 220 miliona dinara za Tigar.

"Zavitlavate nas svi, tražeći nemoguće stvari i izbegavajući privatnike koji bi mogli to da uzmu."

Zato što biste vi da birate i koji će privatnici da uzmu, a ako je moguće da država isplaćuje plate koje na tržištu nisu zarađene", rekao je Vučić. On je rekao da će prihvatiti svako rešenje za privatizaciju pirotske fabrike, samo da nastavi da radi.

"Mi ćemo da prihvatimo svaku vrstu privatizacije, svaku vrstu rešenja, samo daj da Tigar radi. I daj da probamo da sačuvamo deo zaposlenih, ili najveći deo zaposlenih, da imaju svoj posao. Jer ovo da država krvari svaka tri meseca nema baš mnogo smisla", rekao je Vučić.



