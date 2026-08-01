"Divna je priroda i svi mnogo volimo prirodu, ali mi gore nemamo dovoljno sadržaja. Mi gore moramo da napravimo mnogo sadržaja, da izgradimo mnogo toga, da bismo imali čime da privučemo ljude. Ja sam noćas spavao, otvorio sam prozor, pošto nema klime i tokom noći nije prošlo tri automobila glavnim putem. Od jutros u šest do pola osam, nije prošlo 30 vozila u oba smera", rekao je Vučić tokom posete poljoprivrednog i seosko-turističkog gazdinstva Pančić u selu Temska kod Pirota.

Prema njegovim rečima, Staroj planini i okolnim mestima nedostaje sadržaja.

"To moramo da sredimo, kao što smo uradili sa Vrnjačkom Banjom. Mi smo u Vrnjačku Banju uložili zajedno sa opštinom, ali naravno država je dala mnogo više, ali nismo uložili manje od 300 miliona evra. Moramo da podstaknemo privatnike da dođu da grade infrastrukturu. Da budu zainteresovani da grade tamo hotele i svoje kapacitete, baš kao što to rade na Kopaoniku, Zlatiboru", rekao je Vučić.

Ministarka privrede Adrijana Mesarović naglasila je da je država svojim planom i programom izdvojila 3.000.000 evra za uređenje Stare planine.

"To je super, ali to je nedovoljno", rekao je Vučić.

Vučić je u razgovoru sa meštanima sela Temska naveo da će rešiti pitanja putne infrastrukture i poslati stručnjake kako bi se uverio u prioritete.

"Kada radiš autoput 20 odsto ljudi je zadovoljno, ostali gledaju samo ono što se njih tiče, a mi sa tim moramo da se suočavamo i razumemo. Postajemo sve sebičniji u eri društvenih mreža", rekao je Vučić navodeći da je do sada učestvovao u izgradnji 15.000 kilometara puta.

On je iskoristio priliku da pozove građane da pređu na korišćenje gradske vode, pored bunara koje imaju.

"Ja bih da se vi u selu dogovorite, pametno bi vam bilo da pređete na gradsku vodu. Dogovorite se sa gradom, govorim to zbog vas, nama je lakše da ne radimo, ali je vama važno da to uradimo", poručio je Vučić, prenosi Tanjug.

Celo obraćanje Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.