Ovi punoletni građani imaće pravo na duplu isplatu: Stiže 6.000 dinara za sve, a nekima i više novca, evo kome sleduje 12.000 ili čak 18.000 dinara

Ipak, neće svi dobiti samo osnovni iznos. Zbog naslednih prava i zakonskih rešenja, pojedini građani mogu na svoje račune dobiti 12.000, a neki čak i 18.000 dinara.

Razlog za veće isplate jeste to što država planira da isplati novac i za građane koji su u međuvremenu preminuli. Njihov iznos pripada zakonskim naslednicima, zbog čega će određeni broj ljudi dobiti dodatna sredstva.

Zašto je bilo potrebno menjati zakon

Da bi ova isplata mogla da obuhvati sve punoletne građane Srbije, država će po hitnom postupku izmeniti postojeći zakon.

Dosadašnje zakonsko rešenje, doneto 2007. i 2008. godine, predviđalo je da pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu imaju samo građani koji su bili punoletni zaključno sa 31. decembrom 2007. godine.

Zbog toga će se izmenom zakona omogućiti da pravo na isplatu imaju svi građani koji su danas punoletni, kao i naslednici onih koji su preminuli.

Ko može dobiti 12.000 ili 18.000 dinara

Novac koji pripada preminulim građanima biće isplaćen njihovim zakonskim naslednicima, u skladu sa ostavinskim postupkom.

To znači da građani koji imaju nasledna prava mogu dobiti više od osnovnih 6.000 dinara.

U praksi, naslednik može dobiti svojih 6.000 dinara, ali i iznose koji pripadaju preminulim članovima porodice. Zbog toga ukupna isplata može iznositi 12.000 ili 18.000 dinara.

Država planira da obezbedi ukupno 7.668.000 pojedinačnih isplata.

S obzirom na to da u Srbiji živi oko 6 miliona punoletnih građana, razlika u broju isplata odnosi se upravo na prava naslednika preminulih lica.

Ovo su ostale mere koje stižu građanima

Isplata iz Akcionarskog fonda deo je šireg paketa ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Ukupna vrednost ovog paketa premašuje 600 miliona evra, a obuhvatiće između 3 i 3,5 miliona ljudi.

Pored 6.000 dinara za punoletne građane, najavljene su i druge mere.

Od 1. avgusta počinju da važe niže cene lekova.

Penzioneri će 14. septembra dobiti jednokratnu pomoć. Oni sa penzijama do 32.000 dinara dobiće 35.000 dinara, dok će penzioneri sa višim primanjima dobiti pomoć u iznosima od 27.500, 25.000 i 20.000 dinara.

Istog dana kreću i isplate za građane pod boračkom zaštitom i korisnike socijalnih davanja.

Država će početkom septembra saopštiti tačan procenat povećanja penzija i plata u javnom sektoru.

Za penzionere ključan 14. septembar

Ministar finansija Siniša Mali objavio je da će u septembru početi isplata jednokratnih novčanih pomoći građanima, u skladu sa paketom ekonomskih mera koji je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Mali je precizirao da će penzioneri najpre dobiti redovne septembarske penzije, koje će biti isplaćene 2, 5. ili 10. septembra, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju.

Nakon toga, u ponedeljak 14. septembra, uslediće isplata jednokratne pomoći države.