Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa domaćinima i predstavnicima vlasti u Pirotu, i rekao je da će neki od njihovih zahteva, posebno vezani za infrastrukturu, biti ispunjeni.
- Kolike su vam ulice, kao bulevari u Beogradu, nema ulice od 300 metara, sve po dva kilometra. Napravite mi proračun ceo, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo - rekao je Vučić.
Na zahteve da se napravi trotoar, Vučić je rekao da je glavno pitanje da li su meštani gradili kuće do same ulice, ili je ostavljen prostor za trotoare.
- Tamo gde je moj otac uzeo kuću devedesete, svaki je oteo po metar i po, i sada ne mogu da se mimoiđu vozila. Nešto se promenilo kod ljudi. Kada radiš auto-put, 20 odsto ljudi je zadovoljno, zato što imaju neki afinitet prema opštem. Ostali gledaju samo ono što se njih lično tiče. Baš ih briga što će hiljadu puta da se voze tim auto-pute. Tako i ako im treba parking, baš ih briga što si ti napravio trotoar nekome drugom. Svi mi postajemo sebičniji, manje trpimo druge... U eri društvenih mreža ništa ne cenimo, tuđi rad, i na to moramo mi da računamo. Zaslužni smo, jednog dana će da shvate da smo zaslužni, a da ugodiš nekome, nema šanse. Ja sam učestvovao u izgradnji više od 15.000 kilometara puteva raznih, po celoj Srbiji. I više malo... Gde god da sam otišao, kažu ljudi "hvala ti, ali..." A onda na to ali ide 20 rečenica. Nikada se ne zaboravi, ali prirodno je da čovek ide dalje i gura dalje. Uvek moraš da se dokazuješ i radiš, nemoj da kukaš zato što ljudi ne zahvaljuju. Moraju da se osvajaju srca ljudi, poverenje, da vide da se boriš. Drugačije ne ide - rekao je on Huseinu Memiću.
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