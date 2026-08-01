Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa domaćinima i predstavnicima vlasti u Pirotu, i rekao je da će neki od njihovih zahteva, posebno vezani za infrastrukturu, biti ispunjeni.

- Kolike su vam ulice, kao bulevari u Beogradu, nema ulice od 300 metara, sve po dva kilometra. Napravite mi proračun ceo, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo - rekao je Vučić.