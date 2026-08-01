Potpredsednik SRS Vjerica Radeta ponovila je da navodno studentska lista nema nijednog studenta.

"Sve su to kojekakvi skupljeni s koca i konopca. Ne, to su ti koji su zapravo sve organizovali. To su ti 'proglasovci'. Bili su najpre ovi 'proglasovci' i otprilike su se onda oni nekako smirili. Onda su s druge strane bili ovi prozapadni... prozapadna opozicija. Oni su se takođe svesno sklonili. Zato što njih Zapad više neće, zato što Zapad traži nekog... neku figuru, nekoga ko bi mogao da zaista provede tu neku antisrpsku kampanju i antisrpski neki pokret u Srbiji. Još uvek to nisu našli, pokušavaju, videli smo u ovih godinu i po dan, ali sve to kratko traje, brzo shvate ovi što pokušavaju da naprave nekog ozbiljnog od njih da se... pita ne pravi... zna se kako naš narod kaže", kazala je Radeta za Informer TV.