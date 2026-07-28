Na prodaju su dva građevinska placa u mestu Skela, udaljenom oko 15 kilometara od Obrenovca. Svaki plac ima površinu od 7,5 ari, nalaze se jedan pored drugog i već su parcelisani, pa mogu da se kupe zajedno ili odvojeno.

Vlasnik navodi da se parcele vode kao katastarske 1122/3 i 1122/4, a zbog toga što su već podeljene, budući kupac ne mora da prolazi kroz postupak parcelacije. Kako ističe, postoji mogućnost da se u budućnosti jedan plac zadrži, a drugi proda.

Građevinski plac u naseljenom delu

Prema navodima iz oglasa, placevi se nalaze u građevinskom reonu, što omogućava gradnju. Okruženi su porodičnim kućama i vikendicama, u mirnom delu naselja, a od glavnog puta udaljeni su oko 30 metara.

U neposrednoj blizini nalaze se priključci za vodu, struju i gas.

Reka Sava udaljena svega nekoliko stotina metara

Jedna od prednosti lokacije jeste blizina reke Save, koja se nalazi preko puta ulice, na oko 200 do 300 metara od placeva.

Vlasnik navodi i da parcele nikada nisu bile poplavljene, kao i da su ravnog, pravilnog oblika, što ih čini pogodnim za gradnju porodične kuće ili vikendice.

Cena

Cena jednog placa iznosi 6.200 evra, dok se oba zajedno prodaju za 12.000 evra. Prema navodima vlasnika, zemljište je u njegovom vlasništvu 1/1.