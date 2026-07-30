Odlaganje menstruacije hormonskom terapijom i lekovima na svoju ruku, zbog letovanja ili nekog bitnog događaja, može da dovede do ozbiljnih posledica i komplikacija, rekao je ginekolog Vanja Milošević, i podvukao da korišćenje tih lekova za odlaganje menstrualnog ciklusa može da prouzrokuje neredovan ciklus nakon prestanka terapije, pa čak i uvod u sterilitet.

Milošević je za Tanjug istakao da je menstrualni ciklus fiziološki proces kao i spavanje, disanje, uriniranje, zbog čega odlaganje nekog fiziološkog procesa lekovima može da uzrokuje komplikacije i posledice nakon prestanka terapije.

- Mnoge žene ne znaju za tu vrstu komplikacija i olako pribegavaju korišćenju lekova, ne znajući opasnost od te hormonske terapije. Odlaganje menstruacije je bilo i osmišljeno samo za žene koje treba da imaju neku hiruršku intervenciju, odnosno iz strogo medicinskih razloga, a ne zbog putovanja, venčanja, sportskih događaja jer to nosi ozbiljne posledice - poručio je on.

Na pitanje da li je odlaganje menstruacije bezbedno za zdravu ženu ukoliko se primeni povremeno i uz savet lekara, Milošević je rekao da se možda ništa neće desiti ukoliko žena jednom pribegne odlaganju menstruacije lekovima, ali odlaganje menstruacije je postalo deo rutine i navike kod mnogih žena koje pribegavaju tome na svoju ruku, bez saveta lekara.

Kako je naveo, koriste svaku priliku da lekovima odlažu menstruaciju misleći da je to za njih manje štetno kako bi otišle na more ili neki događaj, što može biti veoma opasno.

Milošević je napomenuo da žene nikako ne treba da uzimaju terapiju za odlaganje menstrualnog ciklusa na svoju ruku, da se ne leče preko interneta ili iskustva svojih prijateljica, jer je svaki organizam za sebe poseban.

Istakao je da žene koje imaju problem sa zgrušavanjem krvi, sa tromboflobitima, žene koje su gojazne, koje puše, koje imaju bolesti jetre ili neke autoimune bolesti nikako ne bi smele da koriste lekove za odlaganje menstruacije.

Dodao je da su najčešća neželjena dejstva ovakve terapije odlaganja ciklusa neredovni ciklusi nakon toga, ali u nekim ozbiljnijim slučajevima može doći do steriliteta i drugih ozbiljnih komplikacija.

- Ako neko baš želi da odloži menstruaciju zbog nečega, a pošto su to lekovi na bazi progesterona, možete da se dva ili tri dana pre očekivanog ciklusa javite lekaru i počnete sa terapijom koju ćete koristiti 14 dana, ili da nastavite sa kontracepcijom jer je i to često način kako se odlaže menstruacija - zaključio je on.

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