Portal EXPO MYTH CHECK dostupan je na adresi www.expomythcheck.rs i predstavlja platformu na kojoj se najčešći mitovi i tvrdnje o EXPO 2027 proveravaju kroz činjenice, zvanična dokumenta, relevantne podatke i druge proverljive izvore.

Kako navode iz kompanije „EXPO 2027“, cilj portala je da doprinese kvalitetnijem javnom dijalogu i omogući svima da informacije o projektu sagledaju na osnovu činjenica, a ne pretpostavki.

Portal će biti redovno dopunjavan novim temama i odgovorima na pitanja koja budu pratila pripreme za Specijalizovanu izložbu, kako bi građani, mediji i sva zainteresovana javnost u svakom trenutku imali pristup aktuelnim i proverljivim informacijama o EXPO 2027.

Detaljnije informacije o EXPO 2027 Beograd dostupne su na sledećim linkovima:

EXPO MYTH CHECK: www.expomythcheck.rs

Više o EXPO 2027 Beograd: LINK

Izvor: EXPO 2027 Beograd.