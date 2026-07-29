Portal EXPO MYTH CHECK dostupan je na adresi www.expomythcheck.rs i predstavlja platformu na kojoj se najčešći mitovi i tvrdnje o EXPO 2027 proveravaju kroz činjenice, zvanična dokumenta, relevantne podatke i druge proverljive izvore.
Kako navode iz kompanije „EXPO 2027“, cilj portala je da doprinese kvalitetnijem javnom dijalogu i omogući svima da informacije o projektu sagledaju na osnovu činjenica, a ne pretpostavki.
Portal će biti redovno dopunjavan novim temama i odgovorima na pitanja koja budu pratila pripreme za Specijalizovanu izložbu, kako bi građani, mediji i sva zainteresovana javnost u svakom trenutku imali pristup aktuelnim i proverljivim informacijama o EXPO 2027.
Detaljnije informacije o EXPO 2027 Beograd dostupne su na sledećim linkovima:
- EXPO MYTH CHECK: www.expomythcheck.rs
- Više o EXPO 2027 Beograd: LINK
Izvor: EXPO 2027 Beograd.
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