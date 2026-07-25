Na Fejsbuk grupi "Kuće i placevi na selu, planinama, rekama i jezerima – Prodaja i kupovina" osvanuo je oglas koji je privukao pažnju zbog veoma pristupačne cene.

U pitanju je kuća u Iđošu, nadomak Kikinde, koja se prodaje za 11.750 evra, a vlasnik naglašava da cena nije fiksna, pa postoji prostor za dogovor.

Iako nekretnina nije useljiva bez dodatnih radova i zahteva određena ulaganja, može biti dobra prilika za one koji žele da kuću urede po sopstvenom ukusu ili traže povoljnu nekretninu na selu.

Potrebno renoviranje, ali infrastruktura postoji

Prema navodima iz oglasa, voda je priključena, dok je struja odjavljena još 2005. godine. Instalacije i brojilo postoje, pa će budući vlasnik morati da obnovi priključak.

Vlasnik otvoreno navodi da kuća nije nova i da zahteva ulaganje, što je i razlog zbog kojeg je cena znatno niža u odnosu na mnoge slične nekretnine.

Velika bašta i voćke

Jedna od najvećih prednosti ove nekretnine je veliko dvorište sa prostranom baštom, u kojoj je ove godine zasađeno voće.

Kuća se nalazi na lokaciji sa osnovnim sadržajima u blizini – poštom, školom, apotekom i benzinskom pumpom, što svakodnevni život može učiniti praktičnijim.

Moguća i zamena

Prodavac navodi da je vlasnik nekretnine 1/1, kao i da je, osim prodaje, spreman da razmotri i zamenu za kombi B kategorije uz doplatu, što bi pojedinim kupcima moglo biti zanimljiva opcija.

Za one koji nisu u potrazi za luksuzno sređenom kućom, već žele nekretninu koju će postepeno renovirati i prilagoditi svojim potrebama, ovaj oglas može predstavljati priliku vrednu razmatranja.