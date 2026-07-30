Zbog opasnosti od toplotne iscrpljenosti, dehidratacije i pogoršanja hroničnih bolesti, Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“ preporučuje građanima kako da se zaštite od posledica toplotnog talasa, uz savet da boravak na otvorenom izbegavaju od 10 do 17 časova.

Preporuka je da se izbegavaju naporni fizički poslovi i treninzi, da se na otvorenom nosi lagana odeću svetlih boja, šešir ili kapa sa širokim obodom, naočare za sunce i da se maže krema sa zaštitnim faktorom (30+) pola sata pre izlaganja.

Jedna od preporuka je rashlađivanje prostora u kojem se boravi uz održavanje sobne temperature ispod 32 stepena tokom dana, odnosno ispod 24 stepena tokom noći.

Ističe se da je to posebno važno za decu uzrasta do dve godine, osobe starije od 60 godina i hronične bolesnike.

Razlika između spoljne temperature i klimatizovanog prostora ne bi trebalo da bude veća od 7 do 10 stepeni kako bi se izbegao temperaturni kolaps, a umesto klima-uređaj, mogu se okačiti vlažni čaršavi na otvorene prozore da biste rashladili vazduh.

Savetuje se i provetravanje prostorija tokom noći, kada je spoljašnja temperatura niža, kao i da se smanji toplotno opterećenje u najtoplijem delu dana i isključi veštačko osvetljenje i svi električni uređaji koji nisu neophodni.

Preporuka je da se izbegava priprema obroka (kuvanje i pečenje) u najtoplijem delu dana.

Ističe se važnost pravilne hidratacije i savetuje se odraslim zdravim osobama da piju osam do 10 čaša vode dnevno i izbegavaju previše hladna pića i alkohol, kao i da se smanji unos kafe, energetskih i gaziranih napitaka.

Među preporukama je tuširanje ili kupanje u rashlađenoj ili mlakoj vodi više puta tokom dana, hladne obloge i kupke za stopala, nošenje lagane, komotne odeću od prirodnih materijala (pamuk, lan, svila) svetlih boja.

Takođe, treba izbegavati tešku, prženu, pohovanu, preslatku i jako začinjenu hranu sa visokim sadržajem proteina i pripremati lagane obroke, sveže voće i povrće, kao i da zbog visokih temperatura treba obratiti pažnju na rok upotrebe i adekvatno čuvanje namirnica kako biste izbegli trovanja.

Preporuka je i da se tokom vožnje pali klima u vozilima, da se prave pauze na svaka dva sata radi odmora i hidratacije.

Kako se navodi, stariji srčani bolesnici i dijabetičari ne smeju se izlagati suncu od 10 do 17 časova.

Navodi se i da hitnu medicinsku pomoć treba potražiti ako je osoba doživela toplotni udar, odnosno ako gubi svest i ima suvu i toplu kožu.Toplotni talas je meteorološka pojava koju karakterišu temperature vazduha iznad 32 stepena u trajanju od tri i više dana uzastopno, često praćene visokom vlažnošću i smanjenim strujanjem vazduha.

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