Humanitarna fondacija BUDI HUMAN – Aleksandar Šapić prikuplja novčana sredstva za Sofiju Stikić (2018).

Sofiji je dijagnostikovan maligni limfom (C84.5 Lymphomata T-cellularum alia et non specificata) sa prisustvom ekspanzivne tumorske mase u prednjem medijastinumu.

Bolest je otkrivena 2021. godine kada je urađena dijagnostika usled respiratornih tegoba. Nakon sprovedenih analiza potvrđeno je prisustvo tumora, a lečenje je započeto hemoterapijom prema onkološkom protokolu.

Tokom 2024. godine došlo je do parcijalne remisije, ali je u 2026. godini potvrđen recidiv bolesti (Recidivus morbi).

Sofija je pod stalnim nadzorom lekara specijalista, a lečenje se sprovodi u skladu sa onkološkim protokolima. U planu je transplantacija matičnim ćelijama u specijalizovanoj klinici u inostranstvu.

Nastavak lečenja iziskuje visoke troškove zbog čega je potrebna pomoć humanih ljudi u vidu donacija.

Sredstva su potrebna za nastavak lečenja u inostranstvu, specijalističke i kontrolne preglede, putne troškove i troškove smeštaja u toku lečenja.

Za Sofijinu pobedu! Budimo humani!

Pomozimo Sofiji!