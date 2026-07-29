Popularni model Nissan Qashqai (J12) povlači se sa tržišta Srbije zbog mogućeg bezbednosnog problema koji, u izuzetno retkim slučajevima, može da izazove požar, objavljeno je na sajtu NEPRO.

Kako se navodi, opoziv obuhvata vozila proizvedena u periodu od 4. maja 2021. do 17. oktobra 2024. godine.

Problem može da izazove curenje goriva

Prema objašnjenju objavljenom uz opoziv, kod manjeg broja automobila može doći do pomeranja creva za gorivo, što može izazvati njegovo curenje i povećati rizik od izbijanja požara.

Reč je o vozilima sa oznakom EC-type approval/model e92018/85811042 (J12).

Popravka je besplatna

Proizvođač je pokrenuo dobrovoljni opoziv, a svim vlasnicima vozila obuhvaćenih servisnom akcijom biće omogućena besplatna provera i, ukoliko bude potrebno, besplatna popravka.

Kako je saopšteno, servisna kampanja pod oznakom PG5C8 sprovodi se radi provere ispravnosti creva za gorivo i gumice na crevu kod vozila na kojima je ranije već primenjena preventivna mera u okviru kampanje PG5C6.

Vlasnicima se savetuje da što pre kontaktiraju ovlašćeni Nissan servis kako bi proverili da li je njihov automobil obuhvaćen opozivom i zakazali besplatnu kontrolu i eventualnu popravku.