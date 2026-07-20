Prodaja kuće u Banatu može biti odlična prilika za sve koji traže mir, prirodu i pristupačnu nekretninu. U selu Jaša Tomić prodaje se trosobna kuća sa velikim dvorištem, pogodna za porodični život, odmor ili vikend boravak.

Kuća ima 90 kvadratnih metara, nalazi se na placu od 15 ari, a cena je 24.000 evra.

Nekretnina je uknjižena, vlasništvo je 1/1, što omogućava jednostavniju kupoprodaju.

Mirna lokacija u blizini Tamiša

Kuća se nalazi u selu Jaša Tomić, na svega 2 kilometra od reke Tamiš i oko 45 kilometara od Zrenjanina.

Veliko dvorište pruža dovoljno prostora za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uređenje prostora za odmor.

Ova nekretnina predstavlja odličan izbor za sve koji žele da pobegnu od gradske gužve i uživaju u mirnijem načinu života, ali i za one koji traže povoljnu vikendicu u prirodi.