Do kraja dana pretežno sunčano i toplo. Kasnije posle podne, uveče i noću uz lokalni razvoj oblačnosti pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, objavio je RHMZ.

Najavljuje se slab vetar i umeren, na severu Vojvodine, u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije, kao i na Kosovu i Metohiji povremeno i jak, južnih smerova.

Najviša temperatura od 30 do 34 °C.

Vreme u ponedeljak

U Srbiji će u ponedeljak, 27. jula, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i najvišom dnevnom temperaturom od 29 do 33 stepena.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža sutrašnja temperatura iznosiće od 14 do 21 stepen.

Duvaće slab i umeren, na planinama povremeno i jak, zapadni i jugozapadni vetar, u toku dana u skretanju na severozapadni, a posle podne u Vojvodini u pojačanju.

U Beogradu će sutra biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a u pojedinim delovima grada sa manjom verovatnoćom za kratkotrajnu kišu ili pljusak s grmljavinom. Duvaće slab i umeren, jugozapadni i zapadni vetar, posle podne u kratkotrajnom pojačanju i skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura u glavnom gradu će biti oko 21, a najviša oko 31 stepen.

U utorak sunčano, od 29. jula sve toplije

U utorak će, prema prognozi RHMZ, biti pretežno sunčano, a uz promenljivu oblačnost u planinskim predelima je tek ponegde moguća kratkotrajna kiša.

Od srede (29. jul) se očekuje sunčano i sve toplije.