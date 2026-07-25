Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), tokom dana će biti pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, dok će na istoku zemlje povremeno biti i pojačan. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 24 do 29 stepeni.

Pljuskovi od nedelje popodne, češći u ponedeljak

U nedelju pre podne zadržaće se pretežno sunčano vreme, ali će u drugom delu dana doći do povećanja oblačnosti, uz mogućnost kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom.

Promenljivo oblačno vreme nastaviće se i u ponedeljak, kada će pljuskovi biti učestaliji, naročito tokom popodneva.

Od utorka se očekuje stabilizacija vremena. Biće pretežno sunčano, uz svakodnevni porast temperature, dok bi krajem naredne sedmice ponovo moglo da bude veoma toplo.

Marko Čubrilo: Početkom avgusta moguć novi toplotni talas

Meteorolog Marko Čubrilo navodi da će tokom vikenda noći ostati sveže, dok će dnevne temperature biti u porastu, posebno u nedelju.

Međutim, već u noći između nedelje i ponedeljka sa jugozapada će pristizati novi atmosferski front koji će doneti lokalne pljuskove sa grmljavinom, uz mogućnost vremenskih nepogoda. U ponedeljak će biti nestabilnije i ponovo nešto svežije, uz maksimalne temperature od 22 do 27 stepeni, dok će za vikend one uglavnom biti između 23 i 30 stepeni.

Prema njegovoj prognozi, od 28. jula sledi jačanje anticiklona, stabilizacija vremena i novo otopljenje. Očekuje se duži period suvog i toplog vremena, sa temperaturama od 27 do 33 stepena u prvim danima, dok bi od 5. avgusta maksimalne vrednosti u većem delu Srbije mogle da se kreću između 31 i 38 stepeni.

Čubrilo ističe da će intenzitet tog toplotnog talasa zavisiti od položaja anticiklona. Ukoliko se njegov centar pomeri istočnije, ka Srbiji bi mogao da pristiže veoma topao vazduh iz severne Afrike, što bi donelo znatno više temperature. Ako anticiklon ostane zapadnije, prodor najtoplijeg vazduha biće slabiji, pa će i otopljenje biti umerenije.

Bez obzira na razvoj sinoptičke situacije, prvi deo avgusta, prema trenutnim prognozama, trebalo bi da donese mnogo sunčanih dana i prave letnje temperature.