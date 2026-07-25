Video nepoznate životinje, koji je objavljen na društvenim mrežama, privukao je veliku pažnju korisnika interneta.

Kako se navodi u objavi, snimak je nastao iz automobila na području Mačve i prikazuje životinju sa gotovo potpuno opalim krznom kako se kreće pored poljoprivrednog zasada u potrazi za hranom.

Društvene mreže pune nagađanja

Odmah nakon objavljivanja snimka usledile su brojne reakcije i pokušaji da se utvrdi o kojoj životinji je reč.

Jedni smatraju da je u pitanju lisica obolela od šuge, dok drugi tvrde da je reč o šakalu sa demodikozom.

Za sada nema zvanične potvrde o kojoj se vrsti zaista radi.

Demodikoza je kožno oboljenje koje izazivaju grinje roda Demodex, a karakterišu ga opadanje dlake i promene na koži, najčešće kod pasa.

Od zabrinutosti do šale

Objava na Instagram stranici "Srbiju upoznaj" izazvala je veliki broj komentara.

Dok su pojedini izrazili zabrinutost zbog mogućeg oboljenja životinje, drugi su celu situaciju okrenuli na šalu.

– To sam ja u nedelju ujutru – našalio se jedan korisnik.

Jedna korisnica napisala je da je na snimku njen bivši dečko koji je, kako kaže, "propao nakon raskida", na šta je usledio odgovor:

– Loš ti je izbor bio.

Pojedini korisnici ipak tvrde da je u pitanju šakal sa demodeksom i navode da se bolest prenosi sa majke na mladunce.

Izvor: Instagram stranica "Srbiju upoznaj"