Zvone policajci Muji na vrata. Mujo pita: Ko je?
Policajac: Policija.
Mujo: Šta hoćete?
Policajac: Malo da popričamo.
Mujo: Kol`ko vas ima?
Policajac: Dvojica.
Mujo: Pa popričajte.
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Zvone policajci Muji na vrata. Mujo pita: Ko je?
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