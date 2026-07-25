Užas! Medicinska sestra S. K. (34) iz Kikinde je poginula, a dvoje dece je povređeno u više saobraćajnih nesreća koje su se dogodile u prethodnih 24 sata! Oba dečaka su zadobila teške povrede, a jedan je čak na intenzivnoj nezi!

Kako saznajemo, u četvrtak oko 19 sati najpre se dogodila nesreća u beogradskom naselju Karaburma u kojoj je povređeno desetogodišnje dete. Udes se dogodio u Šejkinoj ulici, kada je mališan pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, kada je na njega naleteo automobil „opel“ , beogradskih tablica, kojim je upravljao S. M. (46).

- Dečak je u svesnom stanju prevezen sanitetom u Urgentni centar, ali je zadobio teške povrede. Tačnije od udarca je zadobio prelom leve noge i zadržan je u bolnici - navodi izvor blizak istrazi, a radi se na utvrđivanju svih činjenica nesreće.

Zatim nešto kasnije, u večernjim satima tri osobe su povređene na Ibarskoj magistrali u blizini Preljine kod Čačka.

- Na urgentno prijemno odeljenje primljene su tri povredjene osobe iz saobraćajnog udesa. Dečak starosti 12 godina sa konstatovanim teškim telesnim povredama primljen u jedinicu intenzivne nege. Druga dva povređena lica stabilnih vitalnih parametara. U toku je njihova dijagnostika - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.

Usled težine poveda, mališan je sinoć transportovan na Institut za majku i dete.

- Do silovitog sudara došlo je kada je vozač jednog automobila usled brze vožnje prešao u suprotnu traku i direktno se sudario vozilom. Jedno je potpuno smrskano, skoro do neprepoznatljivosti - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Međutim, najteža nesreća se dogodila u Kikindi u noći između četvrtka i petka, oko 3 sata posle ponoći, kada je nastradala medicinska sestra Službe hitne medicinbse pomoći Doma zdravlja iz tog grada. Kako saznajemo, tragedija se dogodila u Albertovoj ulici, kada je, kako se sumnja S. K. (34) upravljajući automobilom „citroen c3“ sletela s puta.

- Iz nepoznatog razloga nesrećna S. K. je izgubila kontrolu nad vozilom i sletela s puta. Uletela je u kanal, prevrnula se i vratila na točkove. Od zadobijenih povreda nesrećna žena je preminula na licu mesta. Lekari su mogli samo da konstatuju njenu smrt- navodi izvor blizak istrazi i dodaje da su ceo grad i njene kolege u šoku zbog njene pogibje. Utvrđuju se okolnosti tragedije.

Stariju ženu udario kamper

Na pešačkom prelazu kod Zelene pijace u Ivanjici juče ujutru došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je žena L. P. stara 75 godina zadobila teške povrede.

- Na ženu je naleteo kamper beogradskih registarskih oznaka. Na lice mesta odmah je stigla Hitna pomoć koja je povređenu ženu usled težine povreda prevezla u Opštu bolnicu u Čačku, kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Vozač kampera je odmah stao nakon nezgode, nakon čega je priveden u policiju i saslušan.

Daljom istragom biće poznate sve okolnosti koje su dovele do ove teške nezgode u centru Ivanjice.

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