Iako su obišli veliki broj evropskih gradova i dobar deo Balkana, priznaju da ih je Beograd iznenadio više nego što su očekivali.

U srpsku prestonicu stigli su bez velikih očekivanja, ali je već nekoliko sati šetnje bilo dovoljno da potpuno promene mišljenje. Živopisne ulice, raznovrsna arhitektura i atmosfera grada ostavili su snažan utisak na ovaj putnički par.

„Ne znam zašto više ljudi ne dolazi da poseti ovaj grad. Ovo je neverovatno“, poručili su u video-snimku koji su objavili na društvenim mrežama.

Posebno ih je oduševila raznolikost Beograda. Tokom jedne šetnje prolazili su pored elegantnih istorijskih zgrada, zatim murala i grafita koji krase gradske ulice, ali i masivnih objekata brutalističke arhitekture. Upravo spoj različitih epoha i stilova izdvojili su kao jednu od najvećih posebnosti grada.

Jedno od mesta koje im je privuklo pažnju bila je knjižara sa kafićem, za koju su rekli da predstavlja lep primer neobičnih i kreativnih prostora koje Beograd nudi svojim posetiocima.

Sara i Rajan obišli su i Knez Mihailovu ulicu, gde su uživali u atmosferi brojnih kafića, restorana, poslastičarnica i uličnih muzičara. Istakli su da se grad čini živim, punim energije i da su se tokom cele šetnje osećali bezbedno.

Prijatno ih je iznenadila i činjenica da je javni prevoz u Beogradu besplatan, što, kako kažu, znatno olakšava obilazak grada. Rajan je tokom boravka morao da poseti i lekara, a iskustvo sa zdravstvenom službom opisao je kao brzo i jednostavno.

Na kraju su posebno pohvalili gostoprimstvo ljudi i raznovrsnu gastronomsku ponudu. Iako priznaju da nekoliko sati nije dovoljno da se upozna jedan grad, poručili su da je njihov prvi utisak izuzetno pozitivan i da jedva čekaju da nastave istraživanje Beograda.