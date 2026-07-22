Srbija je, prema analizi objavljenoj u magazinu Forbes, postala jedan od značajnijih partnera Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu, a pokretanje strateškog dijaloga između dve zemlje ocenjuje se kao važan spoljnopolitički korak.

Autor analize navodi da američki interes za jačanje saradnje sa Beogradom počiva na četiri ključna faktora – energetskoj bezbednosti, strateškim mineralima, vojnoj saradnji i specifičnim odnosima koje Srbija održava sa Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Četiri razloga zbog kojih je Srbija važna Vašingtonu

Kako se navodi, energetska bezbednost i kontrola ključnih energetskih pravaca danas predstavljaju jedan od glavnih prioriteta svetskih sila.

Pored toga, strateški minerali, među kojima se posebno izdvajaju sirovine važne za savremenu industriju i proizvodnju baterija, postali su predmet globalnog nadmetanja.

Treći element odnosi se na vojnu saradnju, dok četvrti predstavlja međunarodna pozicija Srbije i njeni razvijeni odnosi sa Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, državama koje imaju značajnu ulogu u američkoj spoljnoj politici.

Milivojević: To je logika realpolitike

Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenjuje da se Forbsova analiza zasniva na realpolitičkom sagledavanju američkih interesa.

On smatra da su energija i kritični minerali danas među najvažnijim geopolitičkim pitanjima, dok vojna neutralnost Srbije i razvoj odbrambenih kapaciteta predstavljaju dodatni prostor za saradnju sa SAD.

Milivojević ističe i da se dobri odnosi Srbije sa Izraelom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima uklapaju u američke strateške interese na Bliskom istoku.

Prema njegovim rečima, činjenica da Srbija razvija strateški dijalog sa SAD, uz postojeće odnose sa Rusijom i Kinom, potvrđuje politiku vojne neutralnosti i političke nezavisnosti.

Obradović: Poziv Vašingtonu za još jaču saradnju

Direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović smatra da tekst objavljen u Forbesu predstavlja preporuku američkoj administraciji da dodatno intenzivira saradnju sa Srbijom.

Kako navodi, u analizi se posebno naglašava značaj partnerstva Srbije sa Izraelom, kao i potreba za jačanjem energetske saradnje sa SAD.

Obradović ocenjuje da se u tekstu ukazuje i na značaj projekta eksploatacije litijuma, za koji smatra da predstavlja važan deo zapadnog lanca snabdevanja.

Govoreći o vojnoj saradnji, on ističe da autor analize vidi veće prisustvo američkih sistema kao deo buduće geopolitičke orijentacije Srbije.

Izvor: Kurir / Forbes