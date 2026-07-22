Cene nafte danas su dostigle najviši nivo u poslednjih šest nedelja, usled zabrinutosti investitora da bi eskalacija sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogla da ugrozi snabdevanje energentima iz regiona Bliskog istoka.

Cena severnomorske nafte Brent porasla je tokom trgovanja do 94,4 dolara po barelu, da bi se potom stabilizovala oko 94 dolara, preneo je Trejding ekonomiks.

Istovremeno, američka laka nafta WTI dostigla je 88,6 dolara po barelu, a zatim se povukla na oko 86,5 dolara

Tržišta procenjuju moguće posledice eventualne blokade isporuka nafte sa Bliskog istoka, dok razmena udara između SAD i Irana i dalje ometa izvoz nafte i naftnih derivata iz zemalja Saveta za saradnju država Persijskog zaliva (GCC).

Američki državni sekretar Marko Rubio optužio je Iran da nije ispunio ranije preuzete obaveze i poručio da svaki budući sporazum mora da garantuje slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz, kao i da spreči razvoj iranskog nuklearnog programa i podršku militantnim grupama.

Dodatnu zabrinutost na tržištu izazvale su i pretnje jemenskih pobunjenika Huta brodovima koji plove Crvenim morem, što je povećalo strahovanja od novih poremećaja u međunarodnoj trgovini energentima.

Pritisak na energetska tržišta pojačan je i nakon napada na terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcijuma (CPC) na obali Crnog mora, koji predstavlja jednu od ključnih izvoznih ruta za naftu iz Kazahstana.

Istovremeno, podaci američke Uprave za energetske informacije (EIA) pokazali su da su zalihe sirove nafte u SAD prošle sedmice neočekivano povećane za 1,4 miliona barela, iako su analitičari očekivali njihov pad, što je ublažilo dalji rast cena nafte, prenosi Tanjug.

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