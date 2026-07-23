Predsednik Vlade Milojko Spajić uputio je juče zvanično Skupštini Crne Gore predlog za promenu sastava 44. Vlade, kojim se predlaže izbor četiri nova člana izvršne vlasti.

Za funkciju potpredsednice Vlade za zdravstvo i socijalno staranje predložena je Jelena Borovinić Bojović. Za ministra saobraćaja predložen je Radoš Zečević, dok bi resor sporta i mladih trebalo da preuzme Zoran Jojić. Za ministra bez portfelja predložen je Jovan Jole Vučurović.

U obrazloženju se navodi da je inicijativa podneta u skladu sa članom 176 Poslovnika Skupštine Crne Gore, kojim je propisana procedura za promene u sastavu Vlade tokom trajanja njenog mandata.

O predlogu će se poslanici izjasniti danas.

Dugo najavljivanu rekonstrukciju pratile su brojne političke igre, ostavke, smene i podrške. Čini se da je time okončana jedna etapa političkih „igara prestola“, dok ostaje da se vidi kakve će nove političke kombinacije i odnosi uslediti do opštih izbora 2027. godine.

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