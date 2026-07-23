Penzioneri, spremite se za 3. avgust! Kreće podela vaučera! Ovo su pravila i ko sve može da se prijavi za pomoć

Ministar turizma i omladine Srbije Husein Memić najavio je da će3. avgusta početi dodela 30.000 turističkih vaučera namenjenih za odmor u Srbiji.

Država priprema novi ciklus turističkih vaučera, u vrednosti od po 10.000 dinara, a Memić je najavio i donošenje uredbe kojom će biti promenjeni dosadašnji uslovi za njihovo korišćenje.

- Gledali smo da vaučere dobiju oni koji su ih najviše i koristili, a to su penzioneri.

Ranijih godina ih je koristilo 70 odsto penzionera. Vaučeri će biti namenjeni penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara - rekao je ministar turizma.

Kako je naveo, nakon usvajanja uredbe ugostitelji će imati rok od pet dana da se prijave za učešće u programu.

Memić je izjavio da je u prvih pet meseci ove godine zabeležen rast broja turista od oko sedam odsto, kao i da se Srbija, prema najnovijim podacima Svetske turističke organizacije, nalazi među deset destinacija koje strani turisti najviše posećuju.

On je, gostujući u jutarnjem programu Radio Beograda, rekao da najveći broj stranih gostiju dolazi iz Turske i Rusije, dok je primetan i rast poseta iz Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Slovenije. Istovremeno, registrovan je manji pad broja turista iz Kine.

Memić je ukazao i na značajan rast broja registrovanih seoskih turističkih domaćinstava i istakao da Ministarstvo radi na razvoju mobilne aplikacije i digitalne platforme posvećene seoskom turizmu.

Cilj ove platforme je da predstavi svako selo, kao i lokalne vodiče koji najbolje poznaju određene krajeve.

Ministar je podsetio da je pre tri godine bilo oko 600 ili 695 registrovanih seoskih domaćinstava, dok ih danas ima oko 1.900.

Ministarstvo turizma i omladine nedavno je usvojilo novi pravilnik i uručilo 254 uverenja i nove legitimacije turističkim vodičima i pratiocima.

- Promenili smo pravilnik i izradili nove, modernije legitimacije, jer nam ide Ekspo i doći će nam ljudi iz celog sveta. Naš ispit se sastoji od sedam ozbiljnih predmeta i svake godine imamo rast broja licenciranih vodiča od sedam do 10 odsto - naveo je Memić.

Gde važe vaučeri?

Državne subvencije važe isključivo za boravak u prijavljenim i kategorisanim ugostiteljskim objektima u Srbiji – hotelima, apartmanima, seoskim turističkim domaćinstvima i privatnim sobama.