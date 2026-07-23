Sada već davne 1961. godine u Užicu doživotni predsednik SFRJ Josip Broz Tito održao je istorijski govor o ustaškom logoru smrti Jasenovac,a neki njegovi delovi pamte se i prepričavaju i dan-danas.

Broz je u govoru kojim se obratio Amerikancima i njihovim diplomatama govorio o tezi da je genocid u Jasenovcu skrivan decenijama.

Tito je u govoru rekao sledeće...

- Mnogi reakcionari na Zapadu otvoreno govore da ne vole našu zemlju, štaviše mnogi je i mrze, ali mi to razumemo - rekao je Josip Broz Tito u neverovatnom govoru održanom 1961. u tadašnjem Titovom Užicu.

Tito je ovaj gorljivi govor održao na proslavi 20-godišnjice ustanka.

- Mi znamo da ima dosta ljudi u svetu koji ne vole našu zemlju. Mnogi rekacionari na Zapadu otvoreno govore da ne vole našu zemlju, štaviše mnogi je i mrze, ali mi to razumemo. Oni gledajući na našu zemlju polaze iz svojih ličnih, klasnih interesa, a kada se radi o takvom jednom drastičnom slučaju kao što je priprema održavanja neke ustaške svečanosti u Americi i njeno povezivanje sa danom uspomene na američke žrtve u Drugom svetskom ratu onda se tu ne radi samo o interesima pojedinaca koji iza toga stoje. Ima li veće ironije od izjednačavanja ustaša sa palim američkim vojnicima protiv kojih su se Pavelićevi borili u prošlom ratu?

Zar se mogu onih 150.000 ustaša koji su poginuli u borbi protiv naše narodnooslobodilačke vojske, koja je u Drugom svetskom ratu bila saveznik Amerikanaca izjednačiti sa palim američkim vojnicima, sa onim istim avijatičarima koje su ustaše hvatale i ubijale, kada su bili prisiljeni da se spuste na teritoriju koju su ustaše kontrolisale? Zar američki narod može da dozvoli da na dan kada on proslavlja uspomenu na svoje pale sinove, tu uspomenu skrnave ustaške izbeglice istovremenim pomenom svojoj paloj ustaškoj sabraći?

Mi ne možemo verovati da su američki građani, narod koji je izgubio svoje sinove u borbi protiv fašističkih viteških armija u čije redove spadaju i Pavelićevi koljači mogu složiti da se na taj način i uopšte u njihovoj sredini odaje počast ustaškim krvnicima koji su pobili na stotine hiljada srba i hrvatskih rodoljuba. Gospodin, član Kongresa koji se zalaže za tu ustašku proslavu, bolje bi bilo da dođe ovde kod nas i da obiđe samo jedno mesto na kome je bio ustaški logor smrti, recimo Jasenovac i da neposredno od tamošnjeg naroda vidi i čuje šta su ustaše radile u vreme rata u ovoj našoj zemlji - zaključi je Tito. Poslušajte ga...