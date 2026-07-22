Posle godina života u teškim uslovima, samohrana majka Vesna iz Modrice kod Kruševca konačno je dočekala trenutak kojem se dugo nadala. Zahvaljujući humanosti dobrih ljudi i odluci Fondacije "Pokreni život", ona i njena šestogodišnja ćerka Srna uskoro će dobiti novi dom.

Vesna kaže da je vest o novoj kući za nju bila ostvarenje sna, jer je do sada sa ćerkom živela u objektu koji je nekada služio za odlaganje sena, boreći se svakodnevno sa vlagom, bubama i miševima.

Posle smrti supruga ostala je sama sa bolesnom ćerkom

Kako priča, život joj se potpuno promenio pre tri godine kada je ostala bez supruga. Iako porodica nikada nije živela u izobilju, tada su, kaže, uspevali da se izbore sa svim teškoćama.

Nakon njegove smrti sva briga pala je na nju, dok istovremeno ne može da se zaposli jer je ćerki potrebna nega tokom čitavog dana.

Šestogodišnja Srna ima Daunov sindrom, ne govori, teško hoda, nosi pelene i hrani se isključivo tečnom hranom, zbog čega majka ne sme da je ostavi samu ni na trenutak.

- Moram da budem uz nju 24 sata. Ne mogu da radim jer nikada ne znam šta može da se dogodi. Ona je moj ceo svet - ispričala je Vesna.

Vest koja joj je vratila nadu

Nakon što je njena priča potresla javnost, usledio je poziv koji joj je promenio život.

Fondacija "Pokreni život" donela je odluku da u potpunosti obnovi i izgradi njihov novi dom, a trenutno je u toku rešavanje neophodne dokumentacije kako bi radovi mogli da počnu.

- Presrećna sam. Jedva čekam da sve počne. To je nešto što će potpuno promeniti naš život - rekla je Vesna.

"Jesam sirotinja, ali čistog obraza"

Iako je njena priča dirnula mnoge, Vesna kaže da se u svakodnevnom životu često oseća usamljeno.

Navodi da joj se retko ko javlja da pita kako su ona i njena ćerka i dodaje da pomoć uglavnom stiže od ljudi koji ih ni ne poznaju.

Uprkos svemu, ističe da nikada nije želela da iskorišćava svoju tešku životnu situaciju.

- Ja jesam sirotinja, ali sam čistog obraza. Nikada ne bih radila nešto što nije pošteno, niti bih skupljala poene na svojoj muci. Samo želim da moje dete ima dostojanstven život - poručila je Vesna.

Radovi na novoj kući trebalo bi da počnu tokom avgusta, nakon završetka administrativnih procedura.

Izvor: Telegraf.rs