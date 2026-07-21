Devojčica iz Srbije se danas izgubila u Nikitiju u Grčkoj kada se odvojila od roditelja. Prema informacijama sa društvenih mreža, devojčica je dobro i bila je u jednoj prodavnici dok roditelji nisu došli po nju prema informacijama "Instagram" stranice "Nikana.gr".

Trajala je potraga za njenim roditeljima - Mišom i Snežanom. Zasad nije poznato kako se devojčica odvojila od roditelja i ko ju je pronašao nakon što je nestala, ali je najvažnije da je ona živa i zdrava i da su je roditelji ubrzo pronašli i preuzeli.

U "Fejsbuk" grupi "Grčka Info" je navedeno da je devojčica živa i zdrava i da je bila u prodavnici Zafirudis do dolaska roditelja. Istu informaciju podelila je i "Instagram" stranica "Nikana.gr" pre nego što je dete pronađeno.

Na društvenim mrežama se podigla velika uzbuna zbog nestanka deteta što je nažalost čest slučaj prethodnih godina. Na svu sreću, drama nije dugo trajala i ima srećan završetak jer je dete živo i zdravo i roditelji su došli po svoju ćerku.