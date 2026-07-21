Nesreća koja se dogodila na ostrvu Krk ponovo je skrenula pažnju na opasnosti koje vrebaju tokom letnjih oluja na moru.

Ženu je, prema dostupnim informacijama, pogodio grom dok je nosila suncobran. Spasilac joj je odmah pružio pomoć i započeo reanimaciju, nakon čega je helikopterom prebačena u Klinički bolnički centar Rijeka.

Munja može da bude smrtonosna

Stručnjaci podsećaju da je grom snažno električno pražnjenje koje nastaje usled velike razlike električnog potencijala u atmosferi.

Prosečan udar groma razvija napon od oko 300 miliona volti i struju od približno 30.000 ampera, što predstavlja ozbiljnu opasnost po ljudski život.

Zbog toga Civilna zaštita savetuje da se tokom grmljavine izbegavaju plaže, otvoreni prostori, vrhovi brda, polja, ali i more, reke i jezera.

Najveća greška je ostati u vodi

Jedna od najopasnijih grešaka jeste ostanak u moru ili bazenu kada se približava nevreme.

Voda veoma dobro provodi elektricitet, pa udar groma može imati fatalne posledice i za osobe koje se nalaze na većoj udaljenosti od mesta udara.

Čim se začuje grmljavina ili primete prvi znaci oluje, potrebno je odmah izaći iz vode i udaljiti se od obale.

Ni suncobran nije zaštita

Stručnjaci upozoravaju da ni suncobrani ne predstavljaju zaštitu tokom oluje.

Naprotiv, metalni predmeti, uključujući suncobrane, tuševe, čamce, vesla i ograde, mogu povećati rizik od udara groma.

Takođe, nije preporučljivo sklanjati se ispod drveća, u šatore ili pod tende koje nemaju odgovarajuću zaštitu od groma.

Pravilo "30-30"

Čak i kada kiša prestane, opasnost nije prošla.

Stručnjaci preporučuju primenu pravila "30-30", što znači da treba sačekati najmanje 30 minuta od poslednjeg zvuka grmljavine pre nego što se ponovo uđe u vodu ili nastavi boravak na otvorenom.

Najbezbednije mesto tokom oluje je čvrsta zatvorena zgrada ili automobil sa zatvorenim prozorima.

Izvor: Zagreb.info