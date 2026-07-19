Kupci koji već duže tragaju za povoljnom nekretninom u prirodi mogli bi da pronađu zanimljivu ponudu u selu Radovašnica, nedaleko od Šapca.

U Fejsbuk grupi "Jeftine kuće na selu" objavljen je oglas za prodaju vikendice sa velikim placem, koja se prodaje za 25.000 evra.

Četiri sobe, 10 ari placa i izvorska voda

Prema navodima iz oglasa, vikendica se nalazi na placu od 10 ari, dok je stambena površina objekta 100 kvadratnih metara.

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Kuća raspolaže sa četiri sobe, priključena je na električnu mrežu, a poseduje i izvorsku vodu, što je čini pogodnom kako za povremeni boravak, tako i za život tokom cele godine.

Nadomak manastira Radovašnica

Jedna od prednosti ove nekretnine jeste i njena lokacija.

Vikendica se nalazi na svega jedan kilometar od manastira Radovašnica, u mirnom okruženju bogatom prirodom, što je čini privlačnom ljubiteljima odmora van gradske gužve.

Ovakva nekretnina može biti dobar izbor za porodice koje žele vikendicu, ali i za one koji razmišljaju o preseljenju na selo ili ulaganju u seoski turizam.

Cena iz oglasa iznosi 25.000 evra.