Kupci koji već duže tragaju za povoljnom nekretninom u prirodi mogli bi da pronađu zanimljivu ponudu u selu Radovašnica, nedaleko od Šapca.

U Fejsbuk grupi "Jeftine kuće na selu" objavljen je oglas za prodaju vikendice sa velikim placem, koja se prodaje za 25.000 evra.

Četiri sobe, 10 ari placa i izvorska voda

Prema navodima iz oglasa, vikendica se nalazi na placu od 10 ari, dok je stambena površina objekta 100 kvadratnih metara.

Kuća raspolaže sa četiri sobe, priključena je na električnu mrežu, a poseduje i izvorsku vodu, što je čini pogodnom kako za povremeni boravak, tako i za život tokom cele godine.

Nadomak manastira Radovašnica

Jedna od prednosti ove nekretnine jeste i njena lokacija.

Vikendica se nalazi na svega jedan kilometar od manastira Radovašnica, u mirnom okruženju bogatom prirodom, što je čini privlačnom ljubiteljima odmora van gradske gužve.

Ovakva nekretnina može biti dobar izbor za porodice koje žele vikendicu, ali i za one koji razmišljaju o preseljenju na selo ili ulaganju u seoski turizam.

Cena iz oglasa iznosi 25.000 evra.