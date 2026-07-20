Kupovina vikendice na Fruškoj gori za mnoge je san, a upravo jedna takva nekretnina pojavila se u Fejsbuk grupi "Nekretnine bez posrednika".

Na prodaju je vikendica u Šišatovcu, u blizini Sremske Mitrovice, po ceni od 19.000 evra.

Potrebna su ulaganja, ali potencijal je veliki

Prema navodima iz oglasa, vikendica se nalazi na placu od čak 30 ari, koji je pod voćnjakom.

Objekat trenutno nema priključak za električnu energiju, ali je, kako navodi vlasnik, moguće uvesti struju. Voda je tehnička i obezbeđena je iz bunara.

Iako buduće vlasnike očekuju određena ulaganja kako bi nekretnina bila potpuno funkcionalna, upravo zbog velike površine placa i atraktivne lokacije ova ponuda može biti zanimljiva onima koji žele vikendicu za odmor ili planiraju da urede svoj kutak u prirodi.

Fruška gora sve traženija među kupcima

Poslednjih godina vikendice na Fruškoj gori privlače sve više pažnje kupaca zbog blizine većih gradova, čistog vazduha i prirodnog okruženja.

Veliki plac pruža mogućnost proširenja voćnjaka, uređenja dvorišta ili stvaranja prostora za odmor daleko od gradske gužve.

Prema oglasu, cena vikendice sa placom iznosi 19.000 evra.