Na tržištu nekretnina i dalje se mogu pronaći kuće po ceni polovnog automobila, a jedan takav oglas osvanuo je u grupi "Jeftine nekretnine Srbija". Na prodaju je kuća u selu Srpski Itebej, u opštini Žitište, udaljenom oko 35 kilometara od Zrenjanina, po ceni od svega 14.000 evra.

Vlasnik naglašava da cena nije fiksna, pa postoji mogućnost dogovora sa ozbiljnim kupcima.

Veliki plac i dobra osnova za uređenje

Kuća se nalazi na placu od 14 ari, što budućim vlasnicima pruža dovoljno prostora za dvorište, baštu, voćnjak ili druge sadržaje.

Prema fotografijama iz oglasa, nekretnina zahteva dodatna ulaganja i sređivanje, ali upravo zbog toga može biti odlična prilika za one koji žele da dom urede po sopstvenom ukusu, umesto da plate znatno skuplju potpuno renoviranu kuću.

Grejanje na gas i čvrsto gorivo

Jedna od prednosti ove nekretnine jeste što poseduje grejanje na gas, ali i mogućnost grejanja na čvrsto gorivo, što budućim vlasnicima daje veću fleksibilnost kada je reč o troškovima tokom zime.

Iako će biti potrebno određeno renoviranje, uz malo ulaganja ova kuća može postati veoma prijatan dom za porodicu koja želi mirniji život van grada. Takođe, zbog pristupačne cene i veličine placa, može predstavljati i zanimljivu investiciju za kupce koji planiraju da nekretninu postepeno obnove.