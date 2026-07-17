Na Pančevačkom mostu dogodio se lančani sudar u kojem su učestvovala tri automobila.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li ima povređenih, niti o okolnostima pod kojima je došlo do nezgode.

Velike gužve i usporen saobraćaj

Nakon sudara na mostu formirale su se velike kolone vozila, a saobraćaj se odvija otežano.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i, ukoliko su u mogućnosti, korišćenje alternativnih pravaca dok se posledice nezgode ne uklone.

Pančevački most predstavlja jednu od najprometnijih saobraćajnica u Beogradu, pa i manji lančani sudari često dovode do velikih zastoja i višekilometarskih kolona.